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Prinz William tröstet: "Wir sind alle so stolz auf euch"

Prinz William tröstet England-Stars

Der britische Thronfolger leidet beim WM-Halbfinale der Engländer gegen Argentinien mit - und findet anschließend emotionale Worte.
Prinz William (r.) ist ein großer Fußballfan
Prinz William (r.) ist ein großer Fußballfan
© picture-alliance/dpa/SID/Robert Michael
SID
Der britische Thronfolger leidet beim WM-Halbfinale der Engländer gegen Argentinien mit - und findet anschließend emotionale Worte.

Prinz William hat der englischen Nationalmannschaft nach dem schmerzhaften 1:2 (0:0) im WM-Halbfinale gegen Argentinien Mut zugesprochen und den Auftritt des Teams von Thomas Tuchel gewürdigt.

„Wir sind am Boden zerstört. England, ihr habt alles gegeben – und wir sind alle so stolz auf euch“, schrieb der britische Thronfolger tief bewegt auf Instagram. Zugleich dankte er allen Beteiligten „auf und neben dem Platz für ein unglaubliches Turnier“.

Die Three Lions hatten in einem dramatischen Halbfinale in Atlanta bis zur 85. Minute mit 1:0 geführt und vom ersten WM-Finale seit dem Titel 1966 geträumt – doch der Titelverteidiger um Lionel Messi stürzte das Mutterland des Fußballs erneut ins Tal der Tränen. Vor dem Fernseher fieberten Williams Kinder Charlotte und Louis in England-Trikots mit – vergebens.

„Der Kampfgeist und der Glaube, den ihr gezeigt habt, haben uns alle inspiriert. Die kompletteste englische Mannschaft, die es je bei einem Turnier gab“, schwärmte der Prinz. Zum Finale, hatte der Kensington Palace vorab geschrieben, wäre „höchstwahrscheinlich“ die ganze Familie gekommen. Dazu kam es nicht – und dennoch forderte William Kapitän Harry Kane und dessen Teamkollegen auf: „Haltet den Kopf oben.“

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