Prinz William tröstet: "Wir sind alle so stolz auf euch"

SID 16.07.2026 • 00:17 Uhr Der britische Thronfolger leidet beim WM-Halbfinale der Engländer gegen Argentinien mit - und findet anschließend emotionale Worte.

Prinz William hat der englischen Nationalmannschaft nach dem schmerzhaften 1:2 (0:0) im WM-Halbfinale gegen Argentinien Mut zugesprochen und den Auftritt des Teams von Thomas Tuchel gewürdigt.

„Wir sind am Boden zerstört. England, ihr habt alles gegeben – und wir sind alle so stolz auf euch“, schrieb der britische Thronfolger tief bewegt auf Instagram. Zugleich dankte er allen Beteiligten „auf und neben dem Platz für ein unglaubliches Turnier“.

Die Three Lions hatten in einem dramatischen Halbfinale in Atlanta bis zur 85. Minute mit 1:0 geführt und vom ersten WM-Finale seit dem Titel 1966 geträumt – doch der Titelverteidiger um Lionel Messi stürzte das Mutterland des Fußballs erneut ins Tal der Tränen. Vor dem Fernseher fieberten Williams Kinder Charlotte und Louis in England-Trikots mit – vergebens.