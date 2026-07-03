Rangnick von Rodri und Co. beeindruckt

SID 03.07.2026 • 02:20 Uhr "Das war schon außergewöhnlich", sagt Österreichs Teamchef über den spanischen Mittelfeldspieler. Kollege de la Fuente sieht Raum für Verbesserungen.

Zum „Mann des Spiels“ wurde Lamine Yamal gewählt, Österreichs Teamchef Ralf Rangnick war nach der Niederlage gegen Spanien (0:3) aber von einem anderen Spieler des Europameisters begeistert. „Ich sage ganz ehrlich, wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, wer Man of the Match war, dann heißt der Rodri. Rodri habe ich zum ersten Mal gesehen in einem Spiel, das war schon außergewöhnlich“, sagte er und betonte: „So eine Leistung von einem Spieler auf dieser Position habe ich live so noch nie erlebt.“

Spaniens Trainer Luis de la Fuente nahm dieses und das Pauschallob von Rangnick für seine Mannschaft mit Wohlwollen zur Kenntnis, „ich danke ihm von ganzem Herzen“, sagte er. Zugleich bekräftigte de la Fuente, er könne „nicht einzelne Spieler herausheben“ – um es dann doch zu tun: Marc Cucurella, der zu den drei Treffern zwei Vorlagen gab, habe tatsächlich gespielt „wie ein Uhrwerk, bei jedem Angriff“. Auch der Linksverteidiger habe jedoch „noch Raum für Verbesserungen“.