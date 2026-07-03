Rassismus im Netz: Niederländischer Verband zeigt klare Kante

SID 03.07.2026 • 18:02 Uhr In der Niederlande herrscht Fassungslosigkeit nach dem WM-Aus und üblen rassistischen Angriffen im Netz. Der KNBV hat Anzeige beim Generalstaatsanwalt erstattet.

Der niederländische Fußballverband (KNVB) geht nach dem WM-Aus der Nationalmannschaft gegen rassistische Botschaften in den Sozialen Netzwerken vor. Der KNVB hat nach eigenen Angaben am Freitag Anzeige beim Generalstaatsanwalt der Niederlande erstattet.

Der Grund für diesen Schritt ist der Rassismus im Internet nach der Niederlage im Sechzehntelfinale gegen Marokko im Elfmeterschießen. Vor allem die gescheiterten Schützen Justin Kluivert, Quinten Timber und Crysencio Summerville wurden zur Zielscheibe.

„Es ist leider nie möglich, lückenlos zu sein, jede rassistische Reaktion zu erkennen und zu sanktionieren, aber der KNVB ist sehr darum bemüht, ein ganz deutliches Signal zu senden: Es gibt Grenzen, und wer sie überschreitet, muss mit Konsequenzen rechnen“, erklärte der Verband in einer Mitteilung.

WM 2026: Internet-Hass „inakzeptabel“