Das sagt BVB-Boss Ricken zum sich anbahnenden Klopp-Deal

SID 14.07.2026 • 13:43 Uhr Der Dortmunder Geschäftsführer Lars Ricken ist voll des Lobes für den designierten Bundestrainer Jürgen Klopp.

Jürgen Klopp ist noch gar nicht im Amt, doch die Rückendeckung für den designierten Bundestrainer ist bereits immens. „Das wäre natürlich das Rundum-Problemlöser-Qualitäts-Paket“, sagte Lars Ricken (50), Geschäftsführer Sport beim Bundesligisten Borussia Dortmund, über den 59-Jährigen.

Rickens Erklärung für seine Zuversicht: „Er bringt Erfahrung, Autorität und Aufbruchsstimmung. Das würde uns natürlich enorm guttun.“

BVB-Boss Ricken nimmt auch Vereine in die Pflicht

Der frühere BVB-Profi, der zum Ende seiner Karriere hin unter dem damals neuen Borussia-Trainer Klopp in Dortmund noch in der zweiten Mannschaft gespielt hatte, sicherte dem Wunsch-Coach am Rande des Trainingsstarts der Westfalen seine Unterstützung zu.

Auch die Vereine seien in der Pflicht, die Spieler „bestmöglich zum Nationalteam“ zu schicken. „Wir haben bald eine Europameisterschaft, wir sehen die europäischen Mannschaften jetzt auch bei der Weltmeisterschaft – es wird nicht einfacher werden.“