WM 2026: Spanien tönt: "Werden erst richtig loslegen"

SID 05.07.2026 • 19:25 Uhr Der spanische Kapitän Rodri sieht vor dem Achtelfinale gegen Portugal noch "großes Verbesserungspotenzial".

Spaniens Kapitän Rodri hat die Konkurrenz um den WM-Titel gewarnt. „Wir haben immer noch ein großes Verbesserungspotenzial“, sagte der Mittelfeldstar von Manchester City am Sonntag: „Unsere Entwicklung bei diesem Turnier war bisher schrittweise.“

Am Montag (21.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) trifft Spanien im Achtelfinale in Dallas auf Portugal. Geht es nach Rodri, sollte sich das Team um Superstar Cristiano Ronaldo auf einen Gegner einstellen, der „Schritt für Schritt wächst und in den entscheidenden Spielen erst richtig loslegen wird“.

WM 2026: Rodri sieht Spanien auf gutem Weg

Nach dem überraschenden 0:0 gegen WM-Neuling Kap Verde zum Auftakt hatte sich Europameister Spanien mit Erfolgen über Saudi-Arabien (4:0) und Uruguay (1:0) noch den Gruppensieg gesichert. Im Sechzehntelfinale gegen Österreich (3:0) setzte die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente dann ein klares Ausrufezeichen.