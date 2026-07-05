WM: Wie bei Ronaldo! FIFA kassiert Rot-Sperre ein

SID 05.07.2026 • 19:04 Uhr USA-Stürmer Folarin Balogun war in der ersten K.o.-Runde vom Platz gestellt worden, darf nun allerdings auf Bewährung spielen. Von der FIFA-Ausnahme profitierte schon Cristiano Ronaldo.

Überraschende Kehrtwende der FIFA! Mittelstürmer Folarin Balogun steht der Nationalmannschaft der USA im WM-Achtelfinale am Montag gegen Belgien doch zur Verfügung.

Der 25-Jährige hatte im Sechzehntelfinale glatt Rot gesehen, wie die FIFA am Sonntagabend aber bekanntgab, darf er trotzdem spielen: „Gemäß Artikel 27 des FDC (FIFA Disciplinary Code; d.Red) wird die Umsetzung der automatischen Spielsperre für den US-amerikanischen Spieler Folarin Balogun für eine Bewährung von einem Jahr ausgesetzt.“

WM 2026: Balogun darf trotz Rot spielen

Balogun war gegen Bosnien-Herzegowina vom Platz gestellt worden (64.), nachdem er Tarik Muharemovic unbeabsichtigt und unglücklich auf das Sprunggelenk gestiegen war.

Danach erhielt er eine Sperre von einem Spiel. Gemäß Artikel 27 des Disziplinarkatalogs der FIFA kann eine Strafe allerdings zur Bewährung ausgesetzt werden.

Schon Cristiano Ronaldo wurde von der FIFA begnadigt

Von einer derartigen Bewährung profitierte nicht zuletzt Cristiano Ronaldo. Er war im November bei einem WM-Qualifikationsspiel gegen Irland nach einem Ellbogenschlag gegen Dara O’Shea vom Platz gestellt worden.