WM: Wie bei Ronaldo! FIFA kassiert Rot-Sperre ein

Überraschende Kehrtwende der FIFA! Mittelstürmer Folarin Balogun steht der Nationalmannschaft der USA im WM-Achtelfinale am Montag gegen Belgien doch zur Verfügung.
FIFA kassiert Rot-Sperre ein!
Der 25-Jährige hatte im Sechzehntelfinale glatt Rot gesehen, wie die FIFA am Sonntagabend aber bekanntgab, darf er trotzdem spielen: „Gemäß Artikel 27 des FDC (FIFA Disciplinary Code; d.Red) wird die Umsetzung der automatischen Spielsperre für den US-amerikanischen Spieler Folarin Balogun für eine Bewährung von einem Jahr ausgesetzt.“
WM 2026: Balogun darf trotz Rot spielen
Balogun war gegen Bosnien-Herzegowina vom Platz gestellt worden (64.), nachdem er Tarik Muharemovic unbeabsichtigt und unglücklich auf das Sprunggelenk gestiegen war.
Danach erhielt er eine Sperre von einem Spiel. Gemäß Artikel 27 des Disziplinarkatalogs der FIFA kann eine Strafe allerdings zur Bewährung ausgesetzt werden.
Schon Cristiano Ronaldo wurde von der FIFA begnadigt
Von einer derartigen Bewährung profitierte nicht zuletzt Cristiano Ronaldo. Er war im November bei einem WM-Qualifikationsspiel gegen Irland nach einem Ellbogenschlag gegen Dara O’Shea vom Platz gestellt worden.
Ronaldo wurde von der FIFA zunächst für drei Spiele gesperrt, verpasste aber nur das anschließende Qualifikations-Duell gegen Armenien. Die weiteren Spiele wurden für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt.