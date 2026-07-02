Rubio über Balogun-Rot verärgert: „Beschissen behandelt“

SID 02.07.2026 • 23:05 Uhr Der US-Außenminister hält den Platzverweis für den Torschützen der WM-Mitausrichter als nicht gerechtfertigt an.

Der Platzverweis für Folarin Balogun beim Einzug der USA ins Achtelfinale der Fußball-WM gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) beschäftigt im Land der Co-Gastgeber höchste Stellen. „Sie sind beschissen behandelt worden“, sagte US-Außenminister Marco Rubio im Presseraum des Weißen Hauses in Washington zu Fragen von Journalisten nach seiner Einschätzung der Situation.

Mit der voraussichtlichen Sperre des dreifachen WM-Torschützen für das nächste Duell des US-Teams in der Runde der besten 16 mit Belgien wollte sich der Chefdiplomat der US-Regierung auch noch nicht endgültig abfinden. „Dafür muss es ein Einspruchsverfahren geben“, sagte Rubio, war sich aber der Aussichtslosigkeit eines Protestes offenbar auch bewusst: „Wahrscheinlich ist es zu spät, oder?“

Balogun hatte die USA zunächst noch vor der Pause in Führung geschossen (45.). Nach der Pause (64.) sah er aber Rot, weil er Tarik Muharemovic – unabsichtlich, aber schmerzhaft – aufs Sprunggelenk getreten war.