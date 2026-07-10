Bericht: Mané tritt aus Nationalmannschaft zurück

SID 10.07.2026 • 14:48 Uhr Berichten zufolge tritt Sadio Mané aus der Nationalmannschaft zurück. Bei der WM war er mit Senegal dramatisch ausgeschieden.

Sadio Mané (34) hat nach dem WM-Aus des Senegal im Sechzehntelfinale gegen Belgien seinen Rücktritt aus der Fußball-Nationalmannschaft erklärt. Das berichtet unter anderem die Zeitung Le Quotidien, die aus einem Abschiedsbrief des früheren Bayern-Profis zitiert.

Mané, Nationalheld in seiner Heimat, kündigte darin an, nach seiner Fußball-Karriere dem Verband zur Verfügung zu stehen, „sei es im Trainerstab, auf der Trainerbank oder in Führungsgremien“.

Mané steht derzeit in Saudi-Arabien bei Al Nassr FC unter Vertrag (bis 2027), dort spielt er an der Seite von Cristiano Ronaldo.

Bitteres Ausscheiden im Sechzehntelfinale

Der Offensivspieler war einst Champions-League-Sieger, wurde zweimal zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt und gewann Meisterschaften in England und Deutschland sowie den Afrika-Cup. 2018 in Russland, 2022 in Katar und zuletzt in den USA, Mexiko und Kanada nahm er an Weltmeisterschaften teil.

Gegen Belgien hatte Senegal bis kurz vor Schluss mit 2:0 geführt – und war doch dramatisch gescheitert. Nach dem Ausgleich in der regulären Spielzeit kassierten die Afrikaner in der Nachspielzeit der Verlängerung das entscheidende Tor durch einen Elfmeter.