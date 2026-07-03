Salah weint und schwärmt: „Einer der besten Tage meines Lebens“

SID 04.07.2026 • 00:14 Uhr Ägypten gewinnt sein Sechzehntelfinale im Elfmeterschießen gegen Australien. Der Kapitän ist hin und weg.

Mohamed Salah war einfach nur stolz und vergoss Tränen der Freude. „Es ist historisch. Es ist das Größte, was ich je erlebt habe“, schwärmte der ägyptische Kapitän nach dem emotionalen Achtelfinal-Einzug beim 4:2 (1:1, 1:1) nach Elfmeterschießen gegen Australien.

„Mein Gefühl heute ist unbeschreiblich. Das war einer der besten Tage meines Lebens. Wir haben Geschichte geschrieben“, ergänzte Salah, der trotz einer Oberschenkelzerrung aus dem letzten Gruppenspiel 120 Minuten durchspielte und seinen Elfmeter mit einem lässigen Panenka verwandelte. „Ich habe versucht, mein Bestes zu geben und zu spielen, obwohl ich Schmerzen hatte“, gab er zu.