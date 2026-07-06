"Schämt euch": Belgiens Politik mit Kritik nach Trump-Eingriff

SID 06.07.2026 • 06:35 Uhr Mehrere Parteien aus Belgien werfen der FIFA ein Einknicken vor Donald Trump vor. Die Aufhebung der Roten Karte sorgt vor dem Achtelfinale für Streit.

Die Einmischung des US-Präsidenten Donald Trump in der „Causa Balogun“ hat selbst in der belgischen Politik für einen Aufschrei gesorgt. „Wahre Stärke liegt darin, mit Fairplay zu gewinnen. Genau das wird Belgien tun“, schrieb Jacqueline Galant, wallonische Sportministerin der französischsprachigen liberalen Reformbewegung, in einer Stellungnahme bei X.

Sie sicherte dem belgischen Fußballverband ihre „volle Unterstützung“ im Vorgehen gegen die Aufhebung der Roten Karte des US-Stürmers Folarin Balogun zu.

„Schämt euch!“, wütete die sozialdemokratische Oppositionspartei PS: „Wenn Geld die Fäden zieht, verliert die WM jede Glaubwürdigkeit. Die Regeln anzupassen, um Trump zu gefallen, zu versuchen zu schummeln, um zu gewinnen – welch ein bedauernswertes Bild für die FIFA, die Fußball-WM und die USA. Die Regeln müssen von allen respektiert werden, im Sport wie im Leben.“

Trump rief wohl persönlich Infantino an

Am Sonntag hatte der Fußball-Weltverband FIFA die Sperre für Balogun aus dem WM-Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) zur Bewährung ausgesetzt. Balogun ist damit im Achtelfinale der USA gegen Belgien (Dienstag, 2.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) spielberechtigt.

Laut AFP und der New York Times rief US-Präsident Donald Trump persönlich bei FIFA-Chef Gianni Infantino an, um ihn um eine Überprüfung der Roten Karte zu bitten.