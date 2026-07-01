Schock, Trauer, Wut: DFB-Stars verarbeiten WM-Aus

SID 01.07.2026 • 20:15 Uhr Im Netz melden sich unter anderem Manuel Neuer, Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck zu Wort, es wird sehr emotional.

Zwei Tage nach dem blamablen WM-Aus melden sich immer mehr Nationalspieler ausführlich zu Wort und teilen ihre bittere Enttäuschung mit den Millionen Fans. „Es war mir immer eine Ehre!“, schreibt Manuel Neuer, der sich nun abermals aus der DFB-Elf verabschiedet, bei Instagram.

Elfmeter-Pechvogel Jonathan Tah bekennt im Netz, dass ihm sein entscheidender Fehlschuss „schon Tausende Male durch den Kopf gegangen“ sei und er versucht habe, den Ball „in Gedanken irgendwie doch ins Tor zu lenken“. Nico Schlotterbeck, der beim 3:4 i.E. im Sechzehntelfinale gegen Paraguay als verletzter „Glücksbringer“ von draußen zusehen musste, berichtet von einem „Schock“, von seiner „Wut“ und bekennt: „Im Moment geht es mir einfach richtig scheiße.“

Neuer nennt das frühe Aus „extrem ernüchternd. Wir sind klar hinter den Erwartungen zurückgeblieben und hätten in diesem Turnier weiter kommen müssen. Dieses Ende tut sehr weh.“ Er habe sich „ganz bewusst“ für seine Rückkehr entschieden – aus „tiefem Stolz“, aber auch, weil er die jungen Spieler habe „bestmöglich unterstützen“ wollen. „Trotz des bitteren Endes bereue ich diesen Schritt keine Sekunde.“

Tah tut es „weh“, dass sein Elfmeter über das Tor segelte. „Aber sicher ist: Ich würde ihn nächstes Mal wieder schließen! Mit voller Überzeugung und Zuversicht, ihn für Deutschland reinzumachen.“ Dass es diesmal nicht geklappt habe, „wird mich nicht aufhalten, es beim nächsten Mal wieder zu versuchen. Wir als Team machen immer weiter und auch ich mache immer weiter, egal was kommt!“

Bei Schlotterbeck sitzt der „Schock immer noch genauso tief wie in der ersten Sekunde“. Es fühle sich an, meint der Dortmunder, „als wäre in den letzten Tagen alles zusammengebrochen, wofür ich so lange gearbeitet habe“. Am meisten schmerze ihn, „dass ich der Mannschaft wegen meiner Verletzung nicht so helfen konnte, wie ich es mir vorgenommen hatte“. Er sei regelrecht „leer“, berichtet er, und wisse „ehrlich gesagt nicht, wie ich das alles verarbeiten soll. Aber eines kann ich euch versprechen!!! Ich werde auch diese Verletzung überstehen.“

Ersatztorwart Oliver Baumann bekennt: „Uns ist bewusst, dass wir den Erwartungen nicht gerecht werden konnten.“ Für ihn persönlich aber, erklärt der vor dem Turnier zum Reservistendasein verdammte Hoffenheimer, „war es von Tag eins an klar, meine Rolle voll anzunehmen und in jeder Phase alles für das Team und für Deutschland zu geben“.