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Schwalbe per Videobeweis enttarnt: Embolo fliegt vom Platz

Schwalbe per Videobeweis enttarnt: Embolo fliegt vom Platz

Der Schweizer bekommt seine zweite Gelbe Karte wegen einer Schwalbe. Er schwächt sein Team im WM-Viertelfinale.
Embolo (M.) ist fassunglos
Embolo (M.) ist fassunglos
© AFP/SID/Odd ANDERSEN
SID
Der Schweizer bekommt seine zweite Gelbe Karte wegen einer Schwalbe. Er schwächt sein Team im WM-Viertelfinale.

Breel Embolo hob noch beschwichtigend die Hände, doch der Videobeweis hatte ihn überführt. Wegen einer Schwalbe sah der Schweizer im WM-Viertelfinale gegen Weltmeister Argentinien beim Stand von 1:1 seine zweite Gelbe Karte – und flog somit mit Gelb-Rot vom Platz (72.). In Tränen aufgelöst und fassungslos verließ der frühere Bundesligastürmer den Platz.

Schiedsrichter Joao Pinheiro hatte zunächst auf ein Foulspiel von Leandro Paredes entschieden und dem Argentinier die Gelbe Karte gezeigt. Dann bekam der Portugiese einen Hinweis und kontrollierte die Videosequenz. Dort wurde deutlich: Embolo war überhaupt nicht berührt worden, hob vielmehr ab und wollte ein Foul schinden. Also revidierte der Schiedsrichter seine Entscheidung, nahm die Gelbe Karte gegen Paredes zurück und schickte Embolo vom Feld.

Der Stürmer hatte in der ersten Halbzeit bereits Gelb gesehen – für ein Foul an Paredes (44.).

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