Kane steht für Tuchel ein

SID 20.07.2026 • 11:26 Uhr Nach dem erneut enttäuschenden WM-Ergebnis für England verteidigt Stürmer Harry Kane seinen Trainer Thomas Tuchel.

Nach dem Gewinn der WM-Bronzemedaille hat Englands Kapitän Harry Kane seinen viel kritisierten Trainer Thomas Tuchel in Schutz genommen. „Es ist sein erstes großes Turnier“, sagte der Stürmerstar des FC Bayern: „Er muss das verarbeiten und wird eine Menge lernen.“

Tuchel sei ein „fantastischer Trainer“ betonte Kane: „Die Begeisterung, die er hat, die Emotion, die er mitbringt, die taktische Erfahrung, die er besitzt – das bedeutet nicht, dass man es jedes Mal perfekt macht. Wir wollen es an den großen Tagen richtig machen, und das erwartet er auch von sich selbst.“

Die Kritik am Trainer fing schon vor dem Turnier bei der Kaderzusammenstellung an, Kane jedoch lobte diese. Es sei „die beste England‑Gruppe“, von der er je „Teil gewesen ist, was den Zusammenhalt angeht“, sagte er.

Tuchel will als England-Coach weitermachen

Tuchel wehrte sich stets gegen seine Kritiker, auch nach dem Halbfinal-Aus gegen Argentinien hatte er betont, weitermachen zu wollen: „Es gibt noch so viel, was wir verbessern können“, sagte der 52-Jährige, dessen Vertrag bis nach der Heim-EM 2028 läuft: „Ich bin mehr als glücklich, das zu verantworten. Ich liebe die Arbeit mit diesem Team an jedem Tag.“

Auch Kane blickte positiv auf die EURO: „Wir wissen, dass in den nächsten zwei Jahren, bis wir wieder in so einer Situation sind, immer ein Fragezeichen über uns stehen wird. Das müssen wir als Motivation nutzen.“