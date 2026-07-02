Senegals WM-Aus: Frustrierter Gueye kündigt Pause an

SID 02.07.2026 • 09:56 Uhr Solange Senegals Trainerteam um Nationalcoach Pape Thiaw im Amt bleibt, steht der Mittelfeldspieler offenbar nicht zur Verfügung.

Nach dem bitteren Sechzehntelfinal-Aus bei der Fußball-WM hat Senegals Leistungsträger Pape Gueye aus Unzufriedenheit mit dem Trainerstab seinen vorläufigen Abschied von der Nationalmannschaft verkündet. „Ich werde später noch ein paar Worte zum Ausscheiden sagen, aber ich gebe heute bekannt, dass ich eine Pause von der Nationalmannschaft einlegen werde, solange dieses Trainerteam im Amt bleibt“, schrieb der 26-Jährige auf Instagram.

Der Mittelfeldspieler vom spanischen Erstligisten FC Villarreal war beim 2:3 (2:2, 1:0) nach Verlängerung gegen Belgien von Senegals Nationaltrainer Pape Thiaw in der regulären Spielzeit in der 66. Minute ausgewechselt worden.

Im Anschluss an das Last-Minute-Aus hatte Gueye bereits seine Unzufriedenheit über die frühe Auswechslung angedeutet. „Körperlich ging es mir gut“, sagte er: „Aber letztendlich sind das die Entscheidungen des Trainers. Die muss man respektieren.“