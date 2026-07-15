Serie gebrochen: WM-Finale erstmals seit 1978 ohne Bayern-Profi

SID 15.07.2026 • 23:10 Uhr Durch Englands schmerzhafte Halbfinal-Niederlage gegen Argentinien ist mit Harry Kane auch der letzte Münchner gescheitert.

Die stolze Finalserie des FC Bayern ist gerissen: Erstmals seit 1978 steht kein Spieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters im Endspiel der Weltmeisterschaft. Am Mittwochabend scheiterte auch Torjäger Harry Kane mit England im Halbfinale gegen Titelverteidiger Argentinien (1:2). Zuvor hatten bereits die Münchner Michael Olise und Dayot Upamecano nach dem 0:2 Frankreichs gegen Spanien ihre Träume vom Endspiel am Sonntag in East Rutherford begraben müssen.

Letztmals war 1978 beim Duell von Argentinien mit den Niederlanden kein Bayern-Profi im WM-Endspiel dabei gewesen. 2014 beim deutschen WM-Triumph waren es gar sieben Münchner, 1990 fünf. – Die Bayern-Profis in den WM-Finals von 1982 bis 2022 im Überblick:

1982: Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge, Wolfgang Dremmler

1986: Lothar Matthäus, Dieter Hoeneß, Norbert Eder

1990: Klaus Augenthaler, Stefan Reuter, Jürgen Kohler, Hans Pflügler, Raimond Aumann

1994: Jorginho

1998: Bixente Lizarazu

2002: Oliver Kahn, Thomas Linke, Jens Jeremies, Carsten Jancker

2006: Willy Sagnol

2010: Mark van Bommel, Arjen Robben, Edson Braafheid

2014: Philipp Lahm, Toni Kroos, Thomas Müller, Mario Götze, Bastian Schweinsteiger, Jerome Boateng, Manuel Neuer

2018: Corentin Tolisso