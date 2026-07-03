Sheinbaum: Mexikos Fans sollen „verantwortungsvoll“ feiern

SID 03.07.2026 • 20:41 Uhr Vor dem Kracher gegen England im WM-Achtelfinale ruft die Präsidentin zur Vorsicht auf. Zuletzt hatte es bei Feierlichkeiten Tote gegeben.

Präsidentin Claudia Sheinbaum hat vor Mexikos WM-Achtelfinale gegen England an die Vernunft ihrer Landsleute bei möglichen Feierlichkeiten appelliert. „Es ist sehr wichtig, dass alle Fans, alle, die den Sieg der Nationalmannschaft feiern – denn wir werden gewinnen –, dies verantwortungsvoll tun“, sagte sie am Freitag bei einer Pressekonferenz.

In der Nacht zum Montag (2.00 Uhr/MagentaTV) treffen die Co-Gastgeber im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt im Achtelfinale auf England. Dann werden erneut Hunderttausende Fans auf den Straßen der Hauptstadt zum Public Viewing erwartet. Nach dem 2:0 gegen Ecuador im Sechzehntelfinale am vergangenen Dienstag waren infolge der Siegesfeier am Ángel de la Independencia vier Menschen ums Leben gekommen.

„Es gibt eine individuelle Verantwortung, und wir alle müssen dazu beitragen, diese großen Menschenansammlungen zu vermeiden. Wenn wir sehen, dass ein Ort überfüllt ist, sollten wir uns an einen anderen Ort begeben“, sagte Sheinbaum.