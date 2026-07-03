WM: Die Schweiz darf weiter träumen - Manzambi glänzt als Vorlagengeber

SID 03.07.2026 • 06:56 Uhr Die Schweiz zieht nach einem souveränen Sieg gegen Algerien ins WM-Achtelfinale ein. Bundesliga-Profi Johan Manzambi glänzt als Vorlagengeber.

Erfolgreiches Wiedersehen mit dem Ex: Die Fußball-Nationalmannschaft der Schweiz darf nach einem souveränen Sieg im Duell mit ihrem ehemaligen Trainer Vladimir Petkovic weiter von der besten WM ihrer Geschichte träumen.

Die Mannschaft um Anführer Granit Xhaka gewann ihr Sechzehntelfinale gegen das vom früheren Erfolgscoach trainierte Algerien in Vancouver mit 2:0 (1:0) und kam ihrem groß ausgerufenen Ziel einen deutlichen Schritt näher.

Nach langer Durststrecke: Schweiz gewinnt WM-K.o.-Spiel

Breel Embolo, nach zauberhafter Vorlage von Johan Manzambi, (10.) und Dan Ndoye (46.) schossen die Mannschaft von Trainer Murat Yakin zum ersten K.o.-Sieg bei einer WM seit dem Zweiten Weltkrieg.

Der Sieg hätte höher ausfallen können, Fabian Rieder vom FC Augsburg verfehlte allerdings das leere Tor (80.). Im Achtelfinale treffen die Schweizer am Dienstag (22.00 Uhr MESZ LIVETICKER) erneut in Vancouver auf Kolumbien oder Ghana.

Gewinnen sie auch dort, wäre das große Ziel bereits erreicht: Ins Viertelfinale hatte es die Schweizer bei einer WM nur 1934 und 1938 geschafft. Dafür mussten sie jedoch jeweils nur ein Spiel gewinnen. Beide Turniere begannen damals gleich mit dem Achtelfinale, eine Vorrunde, geschweige denn danach ein Sechzehntelfinale, gab es nicht.

Spektakuläre Vorlage von Manzambi

Petkovic hatte vor der Partie selbstredend im Fokus gestanden. Für ihn sei das Wiedersehen mit der Schweiz natürlich „speziell“, sagte er. Von 2014 bis 2021 hatte der heute 62-Jährige die Nati geprägt wie kaum ein anderer Trainer vor ihm. Es seien „sieben Jahre lang viel Freude und Vergnügen“ gewesen, sagte Petkovic: „Aber heute bin ich der Trainer von Algerien.“

Und als dieser musste er schnell einen Rückschlag wegstecken. Beim ersten Angriff der Schweizer behauptete sich Jungstar Manzambi nach einem spektakulären Solo im Laufduell mit Aissa Mandi und legte von der Grundlinie zurück auf Embolo, der nur noch einschieben musste. Ein bitter Auftakt für die Algerier, die bis dahin deutlich besser im Spiel waren.

Die Nordafrikaner hatten sich erst durch das dramatische 3:3 im letzten Gruppenspiel gegen Österreich als letztes Team für die K.o.-Phase qualifiziert. Gegen die favorisierte Schweiz, die ihre Gruppe B mit Co-Gastgeber Kanada gewonnen hatte, hielten sie dennoch gut mit. Was in einem intensiven Spiel fehlte? Klare Torchancen.

Eine der besseren hatte noch Denis Zakaria (37.), dessen Kopfball nach einem Freistoß von Ruben Vargas nur knapp am Tor vorbeiflog. Auf der Gegenseite vergab Leverkusens Ibrahim Maza kurz vor der Halbzeit (45.+2) aus aussichtsreicher Position die bis dato beste Gelegenheit auf den Ausgleich.