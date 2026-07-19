So wird Messi noch Torschützenkönig: Kann er Mbappé stoppen?

SPORT1 19.07.2026 • 20:38 Uhr Lionel Messi könnte auch noch Torschützenkönig der WM werden. Doch aktuell liegt Kylian Mbappé noch vorne. SPORT1 zeichnet alle Szenarien auf.

Argentiniens Superstar Lionel Messi kann im WM-Finale gegen Spanien (LIVETICKER) nicht nur zum zweiten Mal Weltmeister werden – auch das enge Rennen mit Frankreichs Torjäger Kylian Mbappé um den Goldenen Schuh ist noch nicht entschieden.

Mbappé hat seiner WM-Tore-Sammlung am Samstag im vogelwilden Spiel um Platz drei gegen England (4:6) seine Turniertreffer neun und zehn hinzugefügt, als erster Spieler seit Gerd Müller 1970 traf er damit zweistellig.

WM: Verrücktes Szenario um Messi und Mbappé möglich

Messi steht 2026 bei acht Toren, bei Gleichstand zählen die Assists: Doch dort lautet der Zwischenstand 4:4. Zwei Messi-Tore im Endspiel reichen also nicht zwangsläufig für die Trophäe.

Klar ist nur: Trifft Messi maximal einmal, wird Mbappé als erster Spieler ein zweites Mal WM-Torschützenkönig. Trifft er zweimal und steuert zudem einen Assist bei, rückt er auf Rang eins vor.

Ohne einen Messi-Assist würde es noch komplizierter werden: Denn bei doppeltem Gleichstand gewinnt derjenige, der während des Turniers weniger Minuten gespielt hat.

Mbappé steht bei 769 Minuten, Messi bei 712. Somit dürfte der Argentinier inklusive Nachspielzeit maximal 56 Minuten spielen – äußerst unwahrscheinlich!

Messi könnte in zwei WM-Listen auf Platz eins springen

In der ewigen WM-Torschützenliste fehlen Messi (21 Tore) ebenfalls zwei Treffer zur alleinigen Führung vor Mbappé (22), der allerdings zwölf Jahre jünger ist.

Erfolgreichster Schütze bei einer einzigen Endrunde bleibt höchstwahrscheinlich der Franzose Just Fontaine (13/1958). Mbappé haben vor vier Jahren acht Tore für den Goldenen Schuh gereicht.

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