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Sollte Jürgen Klopp Julian Nagelsmann beim DFB beerben?
Sollte Klopp Nagelsmann beerben?
Julian Nagelsmann entscheidet sich für einen Rücktritt beim DFB. Sollte Jürgen Klopp Nachfolger als Bundestrainer werden? Stimmen Sie ab!
SPORT1
03.07.2026 • 08:35 Uhr
Julian Nagelsmann entscheidet sich für einen Rücktritt beim DFB. Sollte Jürgen Klopp Nachfolger als Bundestrainer werden? Stimmen Sie ab!
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