Sorgen um England-Star - Thomas Tuchel gibt Update

Lars Hinzberg 12.07.2026 • 18:05 Uhr Nach Englands Halbfinaleinzug stellt sich auf der Insel auch die Frage nach der Verfassung von Declan Rice. Das Mittelfeld-Ass musste gegen Norwegen zur Halbzeit ausgewechselt werden.

In England wächst die Hoffnung auf den langersehnten zweiten WM-Titel. Nach dem Halbfinal-Einzug finden sich in den euphorischen Gesichtern auf der Insel aber auch leichte Sorgenfalten. Grund ist der Fitnesszustand von Mittelfeldmotor Declan Rice. Die Tage vor dem Viertelfinale gegen Norwegen verbrachte der 27-Jährige krank im Bett.

„Ich wusste, dass Declan nach den vorangegangenen drei Tagen, die er größtenteils im Bett verbracht hatte, angeschlagen war. Mir war klar, dass er keine 90 Minuten durchhalten würde“, erklärte Trainer Thomas Tuchel die Auswechslung des Arsenal-Profis zur Halbzeit. Schuld soll ein Magen-Darm-Infekt gewesen sein. Zuvor hatte Rice auch schon mit einer kleineren Verletzung an der Oberschenkelmuskulatur zu kämpfen.

WM: Rice verpasste krank das Training

Den Wechsel wollte sein Coach jedoch nicht zu hoch bewerten: „Es bestand die Möglichkeit, dass es 120 [Minuten, Anm. d. Red.] dauern würde, daher wollte ich keinen weiteren Wechsel verschwenden. Die Entscheidung fiel also darauf, Declan früher auszuwechseln, als es eigentlich nötig gewesen wäre, nur um uns später im Spiel einen weiteren Wechsel zu sparen.“

Ex-Nationalspieler Alan Shearer beobachtete bei der BBC: „Rice sah überhaupt nicht in Ordnung aus. Er hatte Mühe, die Bälle in den Strafraum zu spielen und es mangelte ihm an der nötigen Energie, um auf dem Feld rauf und runter zu laufen.“