Bange Blicke Richtung Spanien – beim 2:0-Halbfinalsieg gegen Frankreich hat Pedro Porro den Platz in der Schlussphase vorzeitig verlassen müssen. Der spanische Nationalspieler bat wegen körperlicher Beschwerden selbst um seine Auswechslung.
Sorgen um Spanien-Star
Der rechte Außenverteidiger wurde in der 83. Minute durch Marcos Llorente ersetzt. Im Anschluss erklärte Porro dem Sender TVE: „Ich konnte nicht mehr und deshalb wurde ich ausgewechselt. Im Moment bin ich völlig erschöpft, aber jetzt muss ich mich ausruhen.“
Sorge vor dem Finale
Nach dem Schlusspfiff richtete sich der Fokus sofort auf den Fitnesszustand des Spaniers. Porro soll nun untersucht werden, um eine Verletzung auszuschließen. Ob der Rechtsverteidiger am Sonntag im WM-Finale einsatzbereit sein wird, ist derzeit noch offen.
Nationaltrainer Luis de la Fuente gab nach der Partie jedoch vorsichtig Entwarnung. „Bei Pedro Porro scheint es sich um eine Überlastung zu handeln, aber morgen müssen weitere Untersuchungen durchgeführt werden“, erklärte der spanische Coach.
Matchwinner gegen den Topfavoriten
Porro hatte zuvor maßgeblichen Anteil am Einzug Spaniens ins Finale. Der Rechtsverteidiger erzielte gegen Frankreich das 2:0 und überzeugte darüber hinaus mit einer starken Defensivleistung. Zunächst hielt er Barcola weitgehend aus dem Spiel, später ließ er auch Doué kaum zur Entfaltung kommen.
Der spanische Gegner am Sonntag im Finale (21 Uhr) ist entweder Titelverteidiger Argentinien oder England (Mittwoch, 21 Uhr im LIVETICKER).