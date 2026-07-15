Sorgen um Spanien-Star

Jannis Blank 15.07.2026 • 11:45 Uhr Pedro Porro sorgt im WM-Halbfinale gegen Frankreich für den nächsten großen Moment – doch kurz vor Schluss folgt der Schreck. Nun richtet sich der Blick auf den spanischen Nationalspieler und die Frage, ob er rechtzeitig für das Finale fit wird.

Bange Blicke Richtung Spanien – beim 2:0-Halbfinalsieg gegen Frankreich hat Pedro Porro den Platz in der Schlussphase vorzeitig verlassen müssen. Der spanische Nationalspieler bat wegen körperlicher Beschwerden selbst um seine Auswechslung.

Der rechte Außenverteidiger wurde in der 83. Minute durch Marcos Llorente ersetzt. Im Anschluss erklärte Porro dem Sender TVE: „Ich konnte nicht mehr und deshalb wurde ich ausgewechselt. Im Moment bin ich völlig erschöpft, aber jetzt muss ich mich ausruhen.“

Sorge vor dem Finale

Nach dem Schlusspfiff richtete sich der Fokus sofort auf den Fitnesszustand des Spaniers. Porro soll nun untersucht werden, um eine Verletzung auszuschließen. Ob der Rechtsverteidiger am Sonntag im WM-Finale einsatzbereit sein wird, ist derzeit noch offen.

Nationaltrainer Luis de la Fuente gab nach der Partie jedoch vorsichtig Entwarnung. „Bei Pedro Porro scheint es sich um eine Überlastung zu handeln, aber morgen müssen weitere Untersuchungen durchgeführt werden“, erklärte der spanische Coach.

Matchwinner gegen den Topfavoriten

Porro hatte zuvor maßgeblichen Anteil am Einzug Spaniens ins Finale. Der Rechtsverteidiger erzielte gegen Frankreich das 2:0 und überzeugte darüber hinaus mit einer starken Defensivleistung. Zunächst hielt er Barcola weitgehend aus dem Spiel, später ließ er auch Doué kaum zur Entfaltung kommen.