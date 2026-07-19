So werden Spaniens WM-Helden empfangen

SID 20.07.2026 • 01:22 Uhr Die Mannschaft soll am Montag um 12.50 Uhr Ortszeit am Flughafen von Madrid landen. Anschließend geht es zum Feiern in die Stadt.

Riesiger Bahnhof für den neuen Weltmeister: Zum Empfang der spanischen Fußball-Nationalmannschaft werden am Montagnachmittag im Zentrum von Madrid nach Behördenangaben bis zu eine Million Menschen erwartet.

Die Mannschaft soll um 12.50 Uhr Ortszeit am Flughafen von Madrid landen. Anschließend werden die Spieler vom Moncloa-Palast, dem Amtssitz von Ministerpräsident Pedro Sánchez, zum Cibeles-Platz fahren.

Das teilte Francisco Martín, der Vertreter der Zentralregierung in Madrid, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Spanien mit.

Spanien bereitet sich auf lange Partynacht vor

Auf dem Platz, dem traditionellen Treffpunkt für Feierlichkeiten der spanischen Nationalmannschaft und ihrer Fans, findet anschließend eine Zeremonie mit den Spielern statt. Zur Bewältigung des Andrangs sind zusätzliche Sicherheits- und Verkehrsmaßnahmen geplant, so Martín.

Insgesamt werden 2050 Polizeibeamte und 400 Einsatzkräfte der Guardia Civil im Einsatz sein.