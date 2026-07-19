Spaniens Ministerpräsident würdigt WM-Team als "einzigartig"

SID 19.07.2026 • 17:22 Uhr Die Mannschaft spiegele "jenes Spanien wider, das auf das Kollektiv setzt, um zu gewinnen", schreibt der Politiker.

Ministerpräsident Pedro Sánchez hat die spanische Nationalmannschaft vor dem WM-Finale gegen Argentinien als „einzigartig“ gewürdigt. In einem Beitrag für die Tageszeitung El País hob der 54-Jährige vor allem den Zusammenhalt hervor.

Das Team spiegele „jenes Spanien wider, das auf das Kollektiv setzt, um zu gewinnen und sich der Welt als das geliebte und respektierte Land zu präsentieren, das es ist“, schrieb er.

Sánchez war zuvor in die USA gereist, um gemeinsam mit König Felipe VI. das Finale gegen Argentinien im MetLife Stadium bei New York zu verfolgen. Die Spieler verkörperten „Solidarität und Teamgeist“ sowie technisches Können, schrieb er weiter. Der offensiv ausgerichtete Spielstil der Mannschaft habe die Fans „begeistert“.

Spanien werde während des Endspiels „zu einer Einheit verschmelzen“, geleitet von jenem „Geist der Kameradschaft“, den Trainer Luis de la Fuente „in dieser einzigartigen Mannschaft geweckt hat“, so Sánchez.