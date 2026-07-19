Spannung in Madrid steigt - Ikea und Co. schließen früher

SID 19.07.2026 • 17:11 Uhr In Madrid sind zwei Fan-Zonen unter freiem Himmel eingerichtet worden, damit Tausende von Fans das WM-Finale auf Großleinwänden verfolgen können. Auch Einzelhändler reagieren.

Eine Hauptstadt trägt Rot und Gelb: Wenige Stunden vor dem WM-Finale gegen Argentinien steigt in der spanischen Metropole Madrid die Anspannung. In allen Stadtteilen versammelten sich ab dem Nachmittag in Trikots oder Fahnen gehüllte Fans auf Plätzen, in Bars und bei Public-Viewing-Veranstaltungen.

Sie alle hofften, ab 21 Uhr (JETZT im LIVETICKER) Zeuge des zweiten WM-Titels der Nationalmannschaft (nach 2010) zu werden.

Straßenverkäufer machten gute Geschäfte mit Spanien-Trikots und -Flaggen, während Bars ihre Terrassen und Innenräume passend zum Spiel in den Nationalfarben dekorierten.

„Ich finde, wir haben ein hervorragendes Turnier gespielt, und das werden wir gegen Argentinien beweisen“, sagte etwa der 23 Jahre alte Fan Javier Fernandez der Nachrichtenagentur AFP, bevor er das Spiel gemeinsam mit Freunden in einer Bar verfolgte.

WM-Finale: Einzelhändler in Madrid schließen früher

In Madrid waren zwei Fan-Zonen unter freiem Himmel eingerichtet worden, damit Tausende Fans das Spiel auf Großleinwänden verfolgen können.

Eine dritte befindet sich im klimatisierten „Movistar“-Zentrum, dem wichtigsten Veranstaltungsort der Stadt für große Konzerte und Sportereignisse.

Stadtbusse auf wichtigen Linien waren mit Spanien-Flaggen dekoriert worden, eine U-Bahn wurde im leuchtenden Rot der Nationalmannschaft lackiert und mit Bildern von Trainer Luis de la Fuente sowie Spielern wie dem Jungstar Lamine Yamal, Nico Williams und Pedri versehen.