Spitze gegen Infantino: Blatter ruft zum Widerstand auf

SID 21.07.2026 • 15:56 Uhr Der frühere FIFA-Präsident fordert Fans, Spieler und Verbände auf, sich gegen die aktuelle Führung zur Wehr zu setzen.

Nach dem Ende der Fußball-WM hat der frühere FIFA-Präsident Joseph Blatter zum Widerstand gegen das Gebaren des Weltverbandes unter der Führung seines Nachfolgers Gianni Infantino aufgerufen.

„Nun liegt es an den Fans, Spielern und nationalen Verbänden, den Fußball zurückzuerobern und ihn unter neuer Führung zu seinen Wurzeln zurückzuführen“, schrieb der 90-Jährige am Dienstag bei X.

Die längste WM der Geschichte sei zwar dank Spaniens Triumph über Argentinien (1:0 n.V.) mit dem „richtigen Weltmeister“ zu Ende gegangen. „Doch auf dem Weg zum Schlusspfiff hatte das Turnier seine Glaubwürdigkeit verloren. Politik darf das Spiel nicht überschatten“, betonte der Schweizer.

Auch Blatter sorgte für zahlreiche Skandale

Blatter, in dessen Amtszeit ein beispielloses Korruptionsnetzwerk rund um die FIFA entstanden war, greift Infantino regelmäßig verbal an. Der aktuelle FIFA-Chef hatte im aufsehenerregenden „Fall Balogun“ während des Turniers Kritik auf sich gezogen, durch die Begnadigung des US-Stürmers infolge eines Anrufs von US-Präsident Donald Trump war der Vorwurf der politischen Einflussnahme aufgekommen.