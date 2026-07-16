WM-Halbzeitshow besorgt Sportmediziner

SID 16.07.2026 • 08:18 Uhr Das WM-Finale orientiert sich am Vorbild Super Bowl, für die Spieler bedeutet das eine längere Halbzeitpause. Eine nicht unbedeutende Änderung.

Madonna, Shakira, Justin Bieber – das Line-up für die erste Halbzeitshow in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft beim Finale in New Jersey könnte prominenter kaum sein. Doch während am Sonntag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) die größten Popstars der Welt auf dem Platz für Stimmung sorgen, müssen sich die Spanier und Argentinier in den Katakomben auf eine deutlich längere Halbzeitpause einstellen. Das sei „nicht unproblematisch“, betont Sportmediziner Hans-Georg Predel.

„Die derzeitige Halbzeitdauer von 15 Minuten hat sich nicht zufällig etabliert. Sie stellt einen guten Kompromiss zwischen einer kurzen Erholung und dem Erhalt der körperlichen Leistungsbereitschaft dar“, sagte der Leiter des Instituts für Kreislaufforschung und Sportmedizin an der Deutschen Sporthochschule Köln dem SID. Eine Verlängerung auf 25 oder sogar 30 Minuten „verändert die physiologischen Voraussetzungen deutlich“.

Längere Halbzeitpause leistungsrelevant

Die Stars um Lamine Yamal und Lionel Messi würden zwar „etwas besser regenerieren, gleichzeitig sinken jedoch Muskeltemperatur, Herzfrequenz und neuromuskuläre Aktivierung“, sagte Predel.

Studien haben gezeigt, „dass schon ein Rückgang der Muskeltemperatur um ein bis zwei Grad Celsius die maximale Kraftentwicklung, Sprintgeschwindigkeit und Schnellkraft negativ beeinflussen kann. Da Fußball von kurzen explosiven Aktionen lebt, kann dies gerade unmittelbar nach Wiederbeginn leistungsrelevant sein.“

Theoretisch steigt das Verletzungsrisiko

In der Theorie steige zudem das Verletzungsrisiko, deshalb sei ein gesondertes Aufwärmprogramm in der Halbzeit unerlässlich. „Idealerweise erfolgt in den letzten drei bis fünf Minuten vor Wiederbeginn ein strukturiertes Reaktivierungsprogramm mit Laufübungen, Mobilisation sowie kurzen Steigerungs- und Sprintbewegungen“, sagte Predel.

„Viele Spitzenmannschaften praktizieren dies bereits nach normalen Halbzeitpausen – bei einer längeren Unterbrechung wird diese Reaktivierung noch wichtiger.“