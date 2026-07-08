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WM 2026: England-Star nach kuriosem Sturz operiert

OP nach kuriosem WM-Sturz

Der englische Mittelfeldspieler John Henderson stürzt beim Feiern und fällt aus. Mit Gips am Arm soll er dennoch beim Team bleiben.
Nach dem Krimi gegen Mexiko im Aztekenstadion feiert die englische Nationalmannschaft gemeinsam mit ihren Anhängern den Sieg. Spieler und Fans singen gemeinsam einen bekannten Kult-Hit - und sorgen für echte Gänsehaut-Atmosphäre.
SID
Der englische Mittelfeldspieler John Henderson stürzt beim Feiern und fällt aus. Mit Gips am Arm soll er dennoch beim Team bleiben.

Nach seinem äußerst unglücklichen Sturz nach dem WM-Achtelfinale ist Englands Mittelfeldspieler Jordan Henderson am Arm operiert worden.

„Die Operation ist erledigt! Jetzt bereiten wir uns auf den großen Samstag vor“, schrieb der 36-Jährige bei Instagram unter ein Bild aus dem Krankenhaus in Kansas City, wo er mit Gips am linken Arm in Behandlung ist.

Nationaltrainer Thomas Tuchel muss im weiteren Turnierverlauf auf Henderson verzichten, der Routinier soll aber im Mannschaftsquartier bleiben.

WM: Das war um Henderson passiert

Nach dem 3:2 gegen Gastgeber Mexiko war Henderson über eine Werbebande gesprungen und dabei gestürzt. Auf den Bildern aus dem Stadioninnenraum in Mexiko-Stadt war Henderson auf einer Trage zu sehen, er wurde mit Sauerstoff versorgt, seine Teamkollegen schirmten ihn ab.

Zunächst hatte er noch mit den Spielern und den Fans in der Kurve gefeiert, auf dem Rückweg auf den Platz passierte offenbar der Unfall.

Henderson stand im Turnierverlauf bislang nur in der Schlussphase des letzten Gruppenspiels gegen Panama (2:0) auf dem Feld. Tuchel hatte den Routinier vom FC Brentford überraschend in den Kader berufen.

England fehlen im Viertelfinale gegen Norwegen am Samstag (23.00 Uhr MESZ) bereits Jarell Quansah nach der Roten Karte gegen Mexiko und Reece James, der sich bereits im englischen Auftaktspiel verletzt hatte.

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