WM: Tuchel in Sorge! Schock-Verletzung trübt Englands Party

SID 06.07.2026 • 07:08 Uhr Der englische Mittelfeldspieler Jordan Henderson stürzt beim Feiern nach dem Sieg über Mexiko über eine Bande und auf seinen Arm. Trainer Thomas Tuchel ist besorgt.

Inmitten der Feierlichkeiten nach dem Einzug ins WM-Viertelfinale hat sich Englands Mittelfeldspieler Jordan Henderson offenbar schwer am Arm verletzt. Der 36-Jährige sprang nach dem 3:2 über Gastgeber Mexiko über eine Werbebande und stürzte dabei unglücklich.

„Er hat sich das Handgelenk verletzt. Er befindet sich derzeit im Krankenhaus. Es handelt sich um eine ziemlich ernste Verletzung“, sagte Trainer Thomas Tuchel.

Auf den Bildern aus dem Stadioninnenraum in Mexiko-Stadt war Henderson auf einer Trage zu sehen, er wurde mit Sauerstoff versorgt, seine Teamkollegen schirmten ihn ab.

Henderson stürzte über Werbebande

Zunächst hatte er noch mit den Spielern und den Fans in der Kurve gefeiert, auf dem Rückweg auf den Platz passierte offenbar der Unfall.

Henderson stand im Turnierverlauf bislang nur in der Schlussphase des letzten Gruppenspiels gegen Panama (2:0) auf dem Feld. Der deutsche Trainer Tuchel hatte den Routinier vom FC Brentford überraschend in den Kader berufen.