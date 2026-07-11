Der internationale Fußball trauert um den südafrikanischen Nationalspieler Jayden Adams. Der Mittelfeldspieler, der für sein Land an der aktuellen Weltmeisterschaft in Nordamerika teilnahm, ist im Alter von 25 Jahren in Schotschekloof, einem Vorort seiner Geburtsstadt Kapstadt verstorben. Das gab der südafrikanische Sportminister Gayton McKenzie am Samstag bekannt.
Südafrikas WM-Teilnehmer Adams mit 25 Jahren verstorben
„Mit tiefer Bestürzung und schwerem Herzen habe ich vom Tod von Jayden Adams erfahren“, sagte McKenzie in einer Erklärung. „Der südafrikanische Fußball hat eines seiner hellsten jungen Talente verloren.“
Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino äußerte sich am Nachmittag. „Meine Gedanken und mein Beileid sowie die aller Mitarbeiter der FIFA und der weltweiten Fußballgemeinschaft gelten seiner Familie, seinen Freunden und seinen Mannschaftskollegen. Der Star der ‚Bafana Bafana‘ und der Mamelodi Sundowns wird schmerzlich vermisst werden. Möge er in Frieden ruhen“, erklärte der Chef des Fußball-Weltverbands.
„Die Umstände dieses Vorfalls werden untersucht“, sagte ein Sprecher der Polizei der Westkap-Provinz der Nachrichtenagentur AFP. Adams‘ Tod ereignete sich weniger als einen Monat nach dem Ableben seiner Großmutter am Vorabend von Südafrikas WM-Gruppenspiel gegen Tschechien im Atlanta Stadium. „Jayden stand im Spiel gegen Tschechien in der Startelf und gab alles, während er die Last des Verlusts seiner Großmutter trug“, erklärte der nationale Verband SAFA damals.
Adams, der im Januar 2025 zu den Mamelodi Sundowns gewechselt war und mit dem Team im vergangenen Jahr südafrikanischer Meister wurde, absolvierte drei Spiele für die Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Im WM-Eröffnungsspiel gegen Mexiko (0:2) und gegen Tschechien (1:1) stand er in der Startelf. Im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea (1:0) wurde er eingewechselt und half dabei, den Sieg über die Zeit zu bringen. Damit erreichte Südafrika zum ersten Mal die K.-o.-Runde einer Weltmeisterschaft, schied aber im Sechzehntelfinale gegen Kanada (0:1) aus, bei dem Adams nicht zum Einsatz kam.