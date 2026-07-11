Südafrikas WM-Teilnehmer Adams mit 25 Jahren verstorben

SID 11.07.2026 • 17:12 Uhr Adams absolvierte drei Spiele für die südafrikanische Nationalmannschaft bei der aktuellen Weltmeisterschaft.

Der internationale Fußball trauert um den südafrikanischen Nationalspieler Jayden Adams. Der Mittelfeldspieler, der für sein Land an der aktuellen Weltmeisterschaft in Nordamerika teilnahm, ist im Alter von 25 Jahren in Schotschekloof, einem Vorort seiner Geburtsstadt Kapstadt verstorben. Das gab der südafrikanische Sportminister Gayton McKenzie am Samstag bekannt.

„Mit tiefer Bestürzung und schwerem Herzen habe ich vom Tod von Jayden Adams erfahren“, sagte McKenzie in einer Erklärung. „Der südafrikanische Fußball hat eines seiner hellsten jungen Talente verloren.“

Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino äußerte sich am Nachmittag. „Meine Gedanken und mein Beileid sowie die aller Mitarbeiter der FIFA und der weltweiten Fußballgemeinschaft gelten seiner Familie, seinen Freunden und seinen Mannschaftskollegen. Der Star der ‚Bafana Bafana‘ und der Mamelodi Sundowns wird schmerzlich vermisst werden. Möge er in Frieden ruhen“, erklärte der Chef des Fußball-Weltverbands.

„Die Umstände dieses Vorfalls werden untersucht“, sagte ein Sprecher der Polizei der Westkap-Provinz der Nachrichtenagentur AFP. Adams‘ Tod ereignete sich weniger als einen Monat nach dem Ableben seiner Großmutter am Vorabend von Südafrikas WM-Gruppenspiel gegen Tschechien im Atlanta Stadium. „Jayden stand im Spiel gegen Tschechien in der Startelf und gab alles, während er die Last des Verlusts seiner Großmutter trug“, erklärte der nationale Verband SAFA damals.