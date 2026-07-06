Trump-Eklat? Infantino reagiert

SID 06.07.2026 • 18:16 Uhr Gianni Infantino bestätigt ein Telefonat mit Donald Trump. Zugleich betont er die Unabhängigkeit der Disziplinarkommission im Fall Balogun.

FIFA-Chef Gianni Infantino hat sich in der „Causa Balogun“ verteidigt und Kritik zurückgewiesen, wonach die Intervention von US-Präsident Donald Trump einen Einfluss auf die Entscheidung genommen haben soll.

In dieser Angelegenheit habe er „tatsächlich einen Anruf von Präsident Donald Trump erhalten“, teilte der Schweizer am Montag in einer vom Weltverband verbreiteten Stellungnahme mit. Infantino betonte darin, dass die FIFA-Disziplinarkommission „unabhängig“ sei.

Darauf habe er auch in dem Gespräch mit Trump hingewiesen. Er habe erläutert, „dass ein laufendes Rechtsverfahren vor den unabhängigen Justizorganen der FIFA anhängig sei und dass der Fall zu gegebener Zeit von den zuständigen Gremien entschieden werde“, sagte der FIFA-Präsident: „So funktioniert das System der FIFA, und dieses Prinzip werde ich immer verteidigen.“

Begnadigung von Balogun sorgt für weltweiten Aufschrei

Die Entscheidung der FIFA, die Sperre von Balogun für das Achtelfinale gegen Belgien am Dienstag (ab 2.00 Uhr im LIVETICKER) in eine Bewährungsstrafe umzuwandeln, hatte weltweit für Aufschrei gesorgt. Auch die Politik hat sich eingeschaltet.