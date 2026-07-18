Trump und Infantino schwärmen: „Großartigste WM aller Zeiten“

SID 18.07.2026 • 02:26 Uhr Der US-Präsident und der FIFA-Präsident sprechen in den höchsten Tönen von der WM in den USA, Mexiko und Kanada.

Donald Trump hat vor dem Finale der Fußball-WM in den höchsten Tönen von dem XXL-Turnier geschwärmt. „Dies war das erfolgreichste Sportereignis, vielleicht sogar der Weltgeschichte“, sagte der US-Präsident am Freitag im Trump Tower in New York: „Ich dachte, wir seien kein Fußball-Land. Es stellte sich heraus, dass wir eines sind. Ich glaube, das wird so bleiben.“

Neben Trump stand Gianni Infantino, der FIFA-Präsident nutzte die Bühne für eine Lobrede. „Dies war und ist nicht nur die großartigste Weltmeisterschaft aller Zeiten. Es ist das großartigste menschliche, soziale und kulturelle Ereignis, das die Menschheit je erlebt und gesehen hat“, sagte Infantino und wandte sich an Trump, der zwar „keine Komplimente“ brauche, „aber diese Weltmeisterschaft wäre ohne Sie nicht so ein unglaublicher Erfolg gewesen“.

Trump wird das Finale am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) in East Rutherford zwischen Titelverteidiger Argentinien und Europameister Spanien besuchen. Der US-Präsident hat anschließend die große Ehre, dem Weltmeister den Pokal zu überreichen.

Aus Sicht von Infantino ist das nur folgerichtig. Trumps Regierung – „jede einzelne Person im Weißen Haus, in der Verwaltung, in den Städten, in den Bundesstaaten, überall – hat dazu beigetragen, dieses sichere und freudvolle Lebensumfeld zu schaffen: etwas, das die Welt so noch nie gesehen hat“, sagte er: „Diese WM hat alle Erwartungen übertroffen. Der amerikanische Traum wurde Realität. Wir haben die Welt vereinigt in Amerika.“