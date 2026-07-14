Tuchels Engländer vor Duell mit Messi: „Wir sind sehr hungrig“

SID 15.07.2026 • 01:42 Uhr Der Respekt vor dem Titelverteidiger Argentinien und Lionel Messi ist sehr groß. Aber Tuchel glaubt fest an die Stärken seines Teams.

Englands Fußball-Nationalmannschaft geht mit viel Selbstvertrauen ins WM-Halbfinale gegen Lionel Messis Argentinier. „Wir wissen, warum wir hier sind und auch was, was wir wollen. Wir sind hier sehr hungrig angekommen. Wir wollen den nächsten Erfolg“, sagte Trainer Thomas Tuchel am Dienstag in Atlanta: „Wir respektieren den Gegner, aber wir machen es nicht größer, als es ist. Wir sind aufgeregt, dankbar und sehr hungrig.“

Er „fühle keine Last“, dass er als Trainer England am Mittwoch (21.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) den ersten Einzug in ein WM-Finale seit 1966 bescheren könnte. „Es sind zwei große Fußball-Nationen. Jeder kennt die Konstellation, Wir erwarten ein intensives und emotionales Spiel, in dem das Momentum oft wechseln wird“, betonte der Deutsche vor dem Duell mit dem Titelverteidiger.

Großes Lob hatte er für Superstar Messi übrig, der Argentinien durchs Turnier trägt. Der Kapitän sei „absolut unglaublich“, er habe „keine Worte“, um Messi zu beschreiben, sagte Tuchel: „Wer bin ich, um über ihn zu reden? Er ist Schlüsselspieler und Leader in jedem Team, für das er spielt.“ Scherzhaft fügte er hinzu, dass er über „einen guten alten Manndecker“ nachgedacht habe.

Die Argentinier seien „sehr erfahren, sehr, sehr gut trainiert“. Eine große Stärke der Südamerikaner sei der große Zusammenhalt. Dies sei „die Essenz des Fußballs“ und ein Vorbild auch für England, sagte Tuchel: „Wir können die großen Erfolge nur als Brüder holen.“