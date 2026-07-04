Überraschende Aussagen von Cathy Hummels über Nagelsmann

Philipp Heinemann 04.07.2026 • 09:39 Uhr Cathy Hummels spricht über das Aus von Julian Nagelsmann - und verteidigt den Ex-Bundestrainer gegen unangebrachte Kritik. Auch zu einem brisanten Thema äußert sie sich.

Unerwartete Rückendeckung für Julian Nagelsmann: Cathy Hummels hat den ehemaligen Bundestrainer gegen unangebrachte Anfeindungen verteidigt.

Die Ex-Frau des einstigen Nationalspielers Mats Hummels äußerte sich außerdem zu umstrittenen Besuchen von Familienmitgliedern der Spieler im DFB-Camp.

„Er wurde an die Wand genagelt und das war die einzige Lösung“, sagte Hummels zunächst zum Nagelsmann-Aus bei „Die WM-WG“ von Absolut Fussball. Sie erklärte aber auch: „An der Stelle möchte ich aber auch sagen, dass viele Kommentare unter der Gürtellinie gewesen sind. Er hat ja niemanden umgebracht.“

Cathy Hummels: Nagelsmann sehen wir länger nicht mehr

Nagelsmann hatte sich mehrere Tage nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale für einen Rücktritt entschieden. Geht es nach der Moderatorin und Autorin Hummels, wird der Trainer vorerst nicht mehr an der Seitenlinie auftauchen.

„Ich glaube auch, dass wir ihn eine Zeit lang nicht mehr sehen werden. Er wird sich jetzt erst einmal davon erholen müssen“, sagte die 38-Jährige.

Hummels hatte als Spielerfrau 2014 einst das deutsche WM-Quartier besucht. Auch bei der WM 2026 waren Familienmitglieder im Camp – was laut Lothar Matthäus zu Problemen innerhalb des Teams geführt haben soll.

„Es gibt viel Stress, gerade wenn man junge Kinder hat oder mit seiner Rolle im Team unzufrieden ist – das ist eine Ausnahmesituation, in der Fokus angesagt ist“, sagte Hummels zu der Thematik.

Hummels‘ Ex-Frau: „Deutsche müssen sich mehr fokussieren“

Es sei „vollkommen in Ordnung“, die Familien einzuladen, „wenn man etwas geschafft hat.“ Geht es nach Hummels, könnten diese Momente auch für wichtige Abwechslung im von Druck geprägten Alltag der teils jungen Deutschland-Stars sorgen.

Gleichzeitig betonte sie in diesem Zusammenhang auch: „Aber du brauchst mentales Training und die Deutschen müssen sich in Zukunft einfach mehr fokussieren.“