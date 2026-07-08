Ungewöhnliche WM-Bilanz: Europa-Dominanz in Übersee

SID 08.07.2026 • 11:40 Uhr In Nordamerika stehen sechs europäische Mannschaften im Viertelfinale. Das gab es bei Turnieren außerhalb des Kontinents schon lange nicht mehr.

Obenauf in Übersee: Europa ist die treibende Kraft im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft. In der Runde der letzten acht stehen in Spanien, Frankreich, England, Norwegen, Belgien und der Schweiz sechs europäische Mannschaften – das ist für ein Turnier außerhalb des Kontinents durchaus ungewöhnlich.

Sechs Teams aus Europa im Viertelfinale hatte es bei einer solchen WM zuletzt 1994 gegeben, auch damals hieß der Gastgeber USA. Seither hatten es bei den Endrunden in Japan und Südkorea 2002 (4 europäische Teams), Südafrika 2010 (3), Brasilien 2014 (4) und Katar 2022 (5) stets weniger Europäer unter die besten acht Teams geschafft.

WM: Kommt es zu einem historischen Sieger?

Historisch gesehen ist es um das finale Abschneiden europäischer Mannschaften bei Weltmeisterschaften außerhalb des eigenen Kontinents bescheiden bestellt: Erst zweimal seit 1930 stellte Europa in solchen Fällen den Sieger – Spanien gewann 2010 und Deutschland vier Jahre später.

2026 stehen die Chancen gut, dass die Liste um einen dritten Namen erweitert wird. Titelverteidiger Argentinien und Marokko komplettieren das Viertelfinale, das der Afrikameister am Donnerstag (ab 22 Uhr im LIVETICKER) gegen Topfavorit Frankreich eröffnet.