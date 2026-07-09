US-Rekord ohne USA: 44 Millionen sehen England-Sieg

SID 09.07.2026 • 12:51 Uhr Die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten feiert den nächsten Rekord. 44 Millionen Menschen schauten aufs Azteken-Stadion.

Das US-Team hat gar nicht mitgespielt, dennoch ist das WM-Achtelfinale zwischen Co-Gastgeber Mexiko und England zur meistgesehenen Fußballpartie der amerikanischen TV-Geschichte geworden.

Mehr als 44 Millionen Menschen verfolgten am Sonntag (Ortszeit) die Begegnung – ein Rekord, an dem die Einwanderer aus dem Nachbarland Mexiko großen Anteil hatten.

42 Millionen TV-Zuschauer sehen US-Aus

Mit 3:2 hatten sich die „Three Lions“ im Azteken-Stadion durchgesetzt. Zugeschaut haben neben den 80.824 Fans vor Ort so viele wie noch nie an den TV-Geräten. Wie „The Athletic“ berichtet, sahen 23,22 Millionen Menschen das Spiel beim spanischsprachigen Fernsehsender Telemundo und weitere 21,74 Millionen beim US-Sender Fox.