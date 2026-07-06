US-Stürmer Balogun beginnt gegen Belgien

SID 07.07.2026 • 00:52 Uhr Der Stürmer hatte im Sechzehntelfinale Rot gesehen - jetzt darf er doch auflaufen.

Erst gesperrt, dann begnadigt – und jetzt in der Startelf: Ungeachtet der großen Kritik steht Folarin Balogun beim WM-Achtelfinale gegen Belgien in der Anfangsformation des Co-Gastgebers USA. Der 25-Jährige spielt beim Duell in Seattle am Dienstag (2.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) in der Sturmspitze, flankiert wird er von Christian Pulisic.

Balogun hatte im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) die Rote Karte gesehen. Die obligatorische Sperre von mindestens einem Spiel wurde vom Weltverband FIFA dann jedoch zu Bewährung ausgesetzt. Vorangegangen war ein Anruf des US-Präsidenten Donald Trump bei FIFA-Präsident Gianni Infantino. Er habe lediglich um eine Überprüfung gebeten, sagte Trump.