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US-Stürmer Balogun beginnt gegen Belgien

US-Stürmer Balogun beginnt gegen Belgien

Der Stürmer hatte im Sechzehntelfinale Rot gesehen - jetzt darf er doch auflaufen.
Balogun (l.) bei der Ankunft
Balogun (l.) bei der Ankunft
© AFP/GETTY IMAGES /SID/JAMIE SQUIRE
SID
Der Stürmer hatte im Sechzehntelfinale Rot gesehen - jetzt darf er doch auflaufen.

Erst gesperrt, dann begnadigt – und jetzt in der Startelf: Ungeachtet der großen Kritik steht Folarin Balogun beim WM-Achtelfinale gegen Belgien in der Anfangsformation des Co-Gastgebers USA. Der 25-Jährige spielt beim Duell in Seattle am Dienstag (2.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) in der Sturmspitze, flankiert wird er von Christian Pulisic.

Balogun hatte im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) die Rote Karte gesehen. Die obligatorische Sperre von mindestens einem Spiel wurde vom Weltverband FIFA dann jedoch zu Bewährung ausgesetzt. Vorangegangen war ein Anruf des US-Präsidenten Donald Trump bei FIFA-Präsident Gianni Infantino. Er habe lediglich um eine Überprüfung gebeten, sagte Trump.

Die FIFA wies jegliches Fehlverhalten von sich. Dennoch sorgte die Entscheidung für große Entrüstung – nicht nur bei den unmittelbar betroffenen Belgiern. Diese hatten über ihren Verband RBFA versucht, die Aufhebung der Sperre anzufechten. Dies wies die FIFA-Berufungskommission jedoch als unbegründet ab, woraufhin die Belgier weitere Konsequenzen ankündigten, sollte Balogun im Achtelfinale „auf dem Spielberichtsbogen des Schiedsrichters aufgeführt sein“.

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