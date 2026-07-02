WM: USA siegen in Unterzahl: Die "Soccer Party" geht weiter

SID 02.07.2026 • 04:06 Uhr Auch die USA stehen in der Runde der letzten 16 - und treffen nun auf Belgien. Torschütze Folarin Balogun sieht Rot.

Die „Soccer Party“ kann weitergehen: Die Fußball-Nationalmannschaft der USA hat sich bei der WM auf eigenem Boden für das Achtelfinale qualifiziert. Die überlegene Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino besiegte Bosnien-Herzegowina in Unterzahl 2:0 (1:0) und trifft nun am Montag in Seattle auf Belgien.

Verzichten müssen die USA dabei auf Torschütze Folarin Balogun (45.), der wegen groben Foulspiels vom Platz flog (64.). Den Sieg stellte danach Malik Tillman von Bayer Leverkusen mit einem Traum-Freistoß sicher (82.).

Balogun trifft zur Führung – und fliegt vom Platz

Der stets gefährliche Balogun hatte kurz vor der Pause die erste echte Chance der Amerikaner zu seinem dritten Turniertor genutzt, außerdem die Latte getroffen (45.+8). Ein Treffer wurde ihm wegen Abseits aberkannt (31.). Nach einem unbeabsichtigten Tritt gegen Tarik Muharemovic stellte ihn Schiedsrichter Raphael Claus aus Brasilien wegen groben Foulspiels allerdings vom Feld. Bosniens Edin Dzeko hatte zuvor verletzt das Feld verlassen (51.).

Auch ohne ihren Kapitän erhöhten die Bosnier nach dem Platzverweis zwangsläufig den Druck. Vor allem der eingewechselte „Milwaukee Messi“ Esmir Bajraktarevic, geboren im US-Bundesstaat Wisconsin, sorgte für Gefahr. Die Amerikaner aber wehrten sich engagiert, setzten immer wieder Nadelstiche – und machten durch Tillmans Freistoßtreffer alles klar.

Pochettino hatte vor dem Spiel erklärt, seine Mannschaft werde die Begegnung angehen wie „das Finale der WM, es geht um alles, es gibt keine zweite Chance.“ Das 2:3 zum Abschluss der Gruppenphase gegen die Türkei? „Ein bisschen belanglos.“ Und so trat seine Mannschaft selbstverständlich wieder in Bestbesetzung an – und sehr dominant auf.

Bosnien präsentiert sich harmlos

Im Stadion der San Francisco 49ers war auch Christian Pulisic, der zuvor nur 77 Minuten bei dieser WM absolviert hatte, wieder von Beginn an dabei – und gleich permanenter Unruheherd. Die USA kontrollierten das Spiel, verschärften immer wieder das Tempo, zeigten guten Kombinationsfußball, bearbeiteten die Abwehr der Bosnier hartnäckig.

Mehr als der Abseitstreffer von Balogun sprang zunächst nicht heraus für die Amerikaner. Die Bosnier, im Dezember 2021 die letzte europäische Mannschaft, gegen die den USA ein Sieg gelungen war, traten defensiv diszipliniert auf – bis kurz vor der Pause: Eine verunglückte Grätsche von Stjepan Radeljic landete bei Balogun, der verwandelte eiskalt – und diesmal regulär. Kurz darauf traf der 24-Jährige noch die Latte.