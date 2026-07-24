Van Bommel übernimmt als belgischer Nationaltrainer

SID 24.07.2026 • 15:24 Uhr Der frühere Bayern-Profi erhält beim WM-Viertelfinalisten einen Vertrag bis 2028.

Nach Jürgen Klopp wagt auch Mark van Bommel den Umstieg vom Vereins- auf den Nationalmannschaftsfußball. Der frühere Trainer des VfL Wolfsburg übernimmt Belgien, wie der Verband RBFA am Freitag bekannt gab. Van Bommels Vertrag beim WM-Viertelfinalisten, dessen „Goldene Generation“ um Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois und Romelu Lukaku in die Jahre genommen ist, schließt die EM 2028 in Großbritannien und Irland ein.

„Belgien verfügt über herausragende Spieler und ein enormes Potenzial. Gemeinsam mit meinem Trainerteam wollen wir eine Mannschaft aufbauen, die diszipliniert, ehrgeizig und mutig genug ist, um sich mit den Besten zu messen“, erklärte der frühere Bayern- und Barcelona-Profi van Bommel, der die Nachfolge des Franzosen Rudi Garcia antritt.

Der für seine Härte und Geradlinigkeit bekannte 49-Jährige versprach eine Philosophie, die seiner Spielweise als Profi nahekommt: „Erfolg lässt sich nie garantieren, harte Arbeit, Ehrlichkeit und Hingabe hingegen schon. Wir werden alles daransetzen, die Mannschaft täglich weiterzuentwickeln und die Belgier stolz zu machen.“

Als Co-Trainer begleiten van Bommel, Schwiegersohn des einstigen niederländischen Bondscoach Bert van Marwijk, seine Landsleute Boudewijn Zenden, Maarten Martens und Reinier Robbemond ins Nachbarland.

Van Bommel hatte zuletzt von 2022 bis 2024 Royal Antwerpen gecoacht, 2023 hatte er den Klub zur fünften belgischen Meisterschaft geführt, außerdem zum Sieg im Pokal und zum Gewinn des Supercups. Davor war er 2021 knapp vier Monate lang und für nur 13 Pflichtspiele Trainer beim damaligen Bundesligisten Wolfsburg. Als Profi absolvierte van Bommel für den FC Bayern zwischen 2006 und 2011 123 Partien, für die Nationalmannschaft der Niederlande kam er 79-mal zum Einsatz.