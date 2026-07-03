VAR-Drama bei der WM! Darum zählte Kroatiens Tor nicht

Julius Schamburg 03.07.2026 • 04:37 Uhr Zwischen Portugal und Kroatien wird es tief in der Nachspielzeit so richtig dramatisch. Ein spätes Tor der Kroaten wird vom VAR überprüft. Das steckt dahinter.

Cristiano Ronaldo und ganz Portugal bangten bis zur letzten Sekunde, der Schock stand den Iberern nach dem vermeintlichen Ausgleichstreffer der Kroaten ins Gesicht geschrieben, ehe sich das Blatt doch noch einmal wenden sollte.

Goncalo Ramos hatte Portugal in der vierten Minute der Nachspielzeit noch mit 2:1 in Führung geköpft, die zehnminütige Nachspielzeit war anschließend schon abgelaufen. Doch der Abpfiff ließ auf sich warten – und Kroatien bejubelte in der 13. Minute der Nachspielzeit plötzlich doch noch den vermeintlichen Ausgleich zum 2:2.

Josko Gvardiol hatte aus kurzer Distanz getroffen und die Portugiesen geschockt. Die Zeichen standen schon auf Verlängerung, als der norwegische Schiedsrichter Espen Eskas plötzlich vom VAR an den Monitor am Spielfeldrand gebeten wurde. Der späte Treffer von Gvardiol (90.+13) wurde noch einmal überprüft.

WM: Neue Technologie kommt zum Einsatz

Die Vorlage kam von Mario Pasalic, doch die TV-Bilder legten nahe, dass sich der Kroate womöglich im Abseits aufgehalten hatte. Igor Matanovic war kurz zuvor zum Kopfball gegangen und wollte den Ball auf Pasalic weiterleiten. Doch hatte der Freiburger den Ball überhaupt berührt und seinen Kollegen somit ins Abseits gestellt?

Das war auf den ersten Blick und auch anhand der Bilder kaum zu erkennen. Also kam die Technologie mit dem vernetzten Ball zum Einsatz, ein innovatives System, das die FIFA in Zusammenarbeit mit adidas eingeführt hat und bei der Weltmeisterschaft 2026 zum Einsatz kommt.

Die Sensorik hatte angeschlagen, was Eskas am Monitor auch klar angezeigt bekam. Matanovic hatte den Ball also berührt und die Flugbahn des Balles damit beeinträchtigt. Auch Portugals Renato Veiga hatte den Ball anschließend noch mit dem Kopf berührt, aber wohl nicht die volle Kontrolle über den Ball erlangt.

Ronaldo und Portugal zittern sich ins Achtelfinale

Und so entschied Eskas auf Abseits, der Treffer von Gvardiol zählte nicht – zum Entsetzen der Kroaten. Ronaldo und Portugal hingegen durften jubeln und stehen nach dem denkbar knappen 2:1-Erfolg im Achtelfinale. Dort wartet am Montag Europameister Spanien (21.00 Uhr MESZ im LIVETICKER).