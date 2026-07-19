Verletzung im WM-Finale: Argentinien empfindlich geschwächt

Julius Schamburg 19.07.2026 • 22:05 Uhr Argentinien muss im WM-Finale einen verletzungsbedingten Rückschlag verkraften. Ausgerechnet den Abwehrchef der Albiceleste erwischt es.

Ist das bitter: Argentiniens Abwehrchef Lisandro Martínez musste im WM-Finale gegen Spanien (JETZT im LIVETICKER) verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

In der 44. Minute blieb Martínez auf dem Rasen sitzen. Schnell deutete er an, dass es für ihn nicht weitergeht. Erst kurz zuvor hatte er die Gelbe Karte gesehen (41.). Daraufhin kam Nicolás Otamendi in die Partie.

WM-Finale: Martínez muss verletzt runter

Martínez war sichtlich niedergeschlagen, konnte den Platz aber eigenständig verlassen. Wenige Momente nach seiner Auswechslung war der frustrierte Argentinier auf einer Kühlbox an der Seitenlinie sitzend im TV zu sehen.

Im Sechzehntelfinale gegen Kap Verde (3:2 n.V.) hatte Martínez in der Verlängerung zum zwischenzeitlichen 2:1 getroffen. Zuvor hatte er schon das 1:0 von Lionel Messi aufgelegt.