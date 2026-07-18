Verweigerte Einreise: Ex-Weltmeister darf nicht zum Finale

SID 18.07.2026 • 11:09 Uhr Der ehemalige Spanien-Spieler Joan Capdevila will zum WM-Finale in die USA reisen. Sein ESTA-Antrag wird aber offenbar abgelehnt.

Dem spanischen Ex-Weltmeister Joan Capdevila wurde nach eigenen Angaben die Einreise in die USA zum Finale der Fußball-WM verwehrt. Daher wandte sich der 48-Jährige in den Sozialen Medien sogar an Donald Trump. „Ich brauche Hilfe“, schrieb Capdevila an den US-Präsidenten gerichtet. Der frühere Abwehrspieler, der 2010 mit Spanien den WM-Titel gewonnen hatte, berichtete, dass sein ESTA-Antrag abgelehnt worden sei.

„Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich darauf gefreut habe, dort mit all meinen Teamkollegen von 2010 und diesem Team zu sein, um sie anzufeuern“, schrieb Capdevila: „Ich kann es nicht glauben, dass sie mich nicht in die USA lassen und dass ich so einen Moment mit meinen Kindern verpasse, die den Fußball so lieben.“

WM: Capdevila bittet Trump um Hilfe

In der Sendung „El Partidazo de COPE“ nannte er die Teilnahme an einem „Legendenspiel“ der spanischen La Liga im Iran 2016 als Grund für die Ablehnung der elektronischen Reisegenehmigung für visumfreies Reisen in die USA. Er bestätigte, dass der spanische Fußballverband (RFEF) versucht habe, über die FIFA zu vermitteln, jedoch ohne Erfolg.