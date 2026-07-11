Vinicius mit emotionaler Entschuldigung nach WM-Aus

SID 11.07.2026 • 08:08 Uhr Der Frust nach dem geplatzten WM-Titeltraum der Brasilianer ist noch immer riesig. Zugleich gab sich der Real-Star kämpferisch.

Offensiv-Star Vinicius Júnior hat sich nach einigen Tagen des Nachdenkens mit einem emotionalen Statement zu Brasiliens WM-Aus zu Wort gemeldet. „Ich entschuldige mich, und ich werde für unseren Traum kämpfen, an die Weltspitze zurückzukehren“, schrieb der 25-Jährige von Real Madrid bei Instagram.

Das frühe Aus im Achtelfinale gegen Norwegen (1:2) am vergangenen Sonntag nage noch immer an ihm: „Das Gefühl der Frustration ist enorm. Wir hatten einen Kader, der stark genug war, um mehr zu erreichen, und das ist uns nicht gelungen.“ Das sehnsüchtige Warten auf den sechsten WM-Titel geht 24 Jahre nach dem bislang letzten Triumph weiter für die Selecao und ihre Fans.

„Der größte Stolz meines Lebens“

„Ich weiß, wie sehr ich mich vorbereitet habe, wie sehr ich fokussiert war, wie sehr ich es mir gewünscht habe – für euch, für meine Familie“, schrieb Vinicius Júnior nach der „riesigen Enttäuschung“ über den geplatzten Titeltraum und postete dazu ein Schwarz-Weiß-Foto, das ihn nach der Niederlage gegen Norwegen in East Rutherford am Boden liegend zeigt.