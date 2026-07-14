Volle Starpower im WM-Halbfinale – Zwei Wechsel bei Les Bleus

SID 14.07.2026 • 19:54 Uhr Während Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps zwei Wechsel vornimmt, geht Spanien unverändert in den Kampf ums WM-Finale.

Mit voller Starpower ins Halbfinale: Frankreich und Spanien treten jeweils in Bestbesetzung zum Showdown ums Finale in Dallas an. Les Bleus setzen beim Ziel, ihr drittes WM-Endspiel in Serie zu erreichen, auch gegen den Europameister auf das hoch gelobte Sturm-Trio aus Kylian Mbappé, Michael Olise und Ousmane Démbelé.

Im Vergleich zum Viertelfinale (2:0 gegen Marokko) wechselt Frankreichs Trainer Didier Deschamps allerdings auf zwei Positionen: Bradley Barcola startet für Désiré Doué (beide Paris Saint-Germain), zudem kehrt der genesene Aurelien Tchouameni anstelle von Manu Koné in die Anfangsformation zurück.