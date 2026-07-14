Mit voller Starpower ins Halbfinale: Frankreich und Spanien treten jeweils in Bestbesetzung zum Showdown ums Finale in Dallas an. Les Bleus setzen beim Ziel, ihr drittes WM-Endspiel in Serie zu erreichen, auch gegen den Europameister auf das hoch gelobte Sturm-Trio aus Kylian Mbappé, Michael Olise und Ousmane Démbelé.
Volle Starpower im WM-Halbfinale – Zwei Wechsel bei Les Bleus
Im Vergleich zum Viertelfinale (2:0 gegen Marokko) wechselt Frankreichs Trainer Didier Deschamps allerdings auf zwei Positionen: Bradley Barcola startet für Désiré Doué (beide Paris Saint-Germain), zudem kehrt der genesene Aurelien Tchouameni anstelle von Manu Koné in die Anfangsformation zurück.
Die Spanier setzen auf ihr bewährtes Personal. Offensiv sollen Jungstar Lamine Yamal, Dani Olmo und Mikel Oyarzabal für Gefahr sorgen, Trainer Luis de la Fuente schickt exakt die gleiche Elf wie beim Viertelfinal-Erfolg gegen Belgien (2:1) ins Rennen. Super-Joker Mikel Merino, der mit seinen späten Treffern gegen Portugal und Belgien jeweils für das Weiterkommen sorgte, sitzt also zunächst erneut auf der Bank. Ziel der Iberer ist der zweite WM-Titel nach 2010.