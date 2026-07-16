Vor WM-Finale: Leichte Sorgen um Lamine Yamal

Julius Schamburg 16.07.2026 • 20:40 Uhr Zwei Spanier verpassen am Donnerstag vor dem WM-Finale das Teamtraining. Darunter Lamine Yamal, dessen Oberschenkel einbandagiert ist.

Leichte Sorgen bei den Spaniern vor dem WM-Finale gegen Argentinien: Superstar Lamine Yamal und Dauerbrenner Pedro Porro haben am Donnerstag nicht am Teamtraining teilgenommen und stattdessen eine individuelle Einheit absolviert.

Beide hatten das Halbfinale gegen Frankreich (2:0) mit körperlichen Beschwerden beendet. Auf den Trainingsbildern vom Donnerstag war zu sehen, wie Yamals linker Oberschenkel einbandagiert war.

WM-Finale für Yamal wohl nicht in Gefahr

Der 19-Jährige hatte einen Tritt von Frankreichs Lucas Digne abbekommen, woraufhin die Spanier auch einen Elfmeter zugesprochen bekamen, den Mikel Oyarzabal zur 1:0-Führung verwandelte (22.).

Die spanische Marca berichtet, dass „als die Stelle abkühlte, die Schmerzen stärker wurden“. Seit der Ankunft im Hotel in Dallas hätten sich die Physiotherapeuten demnach um den Youngster gekümmert.

Bei Porro sei das Problem die enorme Anstrengung aus den letzten Spielen, „Muskelermüdung“.