Vor WM-Finale: Leichte Sorgen um Lamine Yamal

Leichte Sorgen bei den Spaniern vor dem WM-Finale gegen Argentinien: Superstar Lamine Yamal und Dauerbrenner Pedro Porro haben am Donnerstag nicht am Teamtraining teilgenommen und stattdessen eine individuelle Einheit absolviert.
Leichte Sorgen um Yamal
Beide hatten das Halbfinale gegen Frankreich (2:0) mit körperlichen Beschwerden beendet. Auf den Trainingsbildern vom Donnerstag war zu sehen, wie Yamals linker Oberschenkel einbandagiert war.
WM-Finale für Yamal wohl nicht in Gefahr
Der 19-Jährige hatte einen Tritt von Frankreichs Lucas Digne abbekommen, woraufhin die Spanier auch einen Elfmeter zugesprochen bekamen, den Mikel Oyarzabal zur 1:0-Führung verwandelte (22.).
Die spanische Marca berichtet, dass „als die Stelle abkühlte, die Schmerzen stärker wurden“. Seit der Ankunft im Hotel in Dallas hätten sich die Physiotherapeuten demnach um den Youngster gekümmert.
Bei Porro sei das Problem die enorme Anstrengung aus den letzten Spielen, „Muskelermüdung“.
Dennoch geht man davon aus, dass das Finale für beide Spieler nicht in Gefahr ist. Es handle sich lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme.