Vor WM-Finale: Yamal trainiert individuell

SID 16.07.2026 • 20:34 Uhr Yamal hatte im Halbfinale einen Tritt abbekommen, der zum Elfmeter führte.

Spaniens Fußball-Nationalmannschaft muss vor dem WM-Finale gegen Argentinien offenbar nicht ernsthaft um den Einsatz von Jungstar Lamine Yamal bangen. Sowohl der 19-Jährige als auch Außenverteidiger Pedro Porro absolvierten am Donnerstag nach dem Halbfinalsieg gegen Frankreich zwar ein individuelles Training, ein Einsatz am Sonntag (21.00 Uhr/Magenta TV und ZDF) soll jedoch nicht in Gefahr sein, berichtete die spanische Sportzeitung Marca.

Yamal laboriert demnach an den Folgen des Tritts gegen den linken Oberschenkel, den er im Halbfinale bei der Aktion erlitt, die zum Foulelfmeter und damit zur frühen Führung durch Mikel Oyarzabal führte. Der Offensivspieler trägt einen Verband am linken Oberschenkel und wurde seit der Rückkehr ins Teamhotel in Dallas intensiv behandelt.

Bei Porro handelt es sich laut Marca um muskuläre Ermüdungserscheinungen nach den hohen Belastungen der vergangenen Partien. Der Profi von Tottenham Hotspur und Torschütze zum 2:0 war gegen Frankreich in der Schlussphase ausgewechselt worden.