Vozinha und der WM-Wahnsinn: "Beste Erfahrung meines Lebens"

SID 02.07.2026 • 18:13 Uhr In 90 Minuten stieg Kap Verdes Torhüter Vozinha zum Star auf. Nun wartet sogar ein Duell mit Lionel Messi.

Kap Verdes WM-Held Vozinha kann den Hype um seine Person noch immer nicht ganz fassen – und jetzt wartet auch noch das Duell mit Lionel Messi. „Es ist wahnsinnig“, sagte der 40-Jährige, der eine der besonderen Geschichten dieses Turniers schreibt: „Für mich ist es die beste Erfahrung meiner Karriere. Und die beste Erfahrung meines Lebens.“

Die Tränen Vozinhas nach der Überraschung gegen Spanien (0:0) in der Vorrunde hatten die Welt gerührt, in 90 Minuten stieg er zum Star auf. Der brasilianische Sender Caze TV hatte seine Zuschauer während der Halbzeitpause aufgefordert, dem Keeper zu folgen. Inzwischen verfolgen über 17 Millionen Menschen das WM-Märchen des Torhüters bei Instagram.

WM? „Immer davon geträumt“

„Ich habe immer davon geträumt, eine WM zu spielen. Aber ich habe nie erwartet, dass es eine solche Dimension annimmt. Das Spiel gegen Spanien hat alles geändert“, sagte Vozinha bei Fox im Gespräch mit Comedian James Corden: „Nach dem Spiel wurde es verrückt. Ich hatte viele Follower, viele Nachrichten, viele Leute, die meinen Kontakt wollten. Sie wollten Werbung machen.“