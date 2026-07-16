Wegen Haalands Waschbär: Western-Store meldet ausverkauft

SID 16.07.2026 • 15:38 Uhr Der Stürmerstar löst mit seinem Besuch im "Wild Bill's" einen regelrechten Hype aus - mit Folgen.

Die ikonischen Bilder von Stürmerstar Erling Haaland und seinem WM-Waschbär gingen um die Welt – und haben nicht nur im Netz einen wahren Hype ausgelöst. Der Western-Store („Wild Bill’s“), in dem der norwegische Nationalspieler am Rande der Weltmeisterschaft das ausgestopfte Tierchen samt Gin-Flasche erstanden hatte, meldete jetzt: ausverkauft.

„Der vergangene Monat war der beste in der Geschichte des Ladens“, sagte dessen Besitzer Cody Newport dem norwegischen Rundfunk. Schon als Haaland sich nach seinem Besuch in dem Geschäft in Dallas/Texas mit Cowboy-Hut und T-Shirt („Y’all can kiss my Dallas“, sinngemäß: Ihr könnt mich alle mal) gezeigt hatte, gab es einen Ansturm. Rund 2300 der Shirts will Newport danach verkauft haben.

Als Haaland dann nach dem Turnier-Aus der „Wikinger“ im Viertelfinale gegen England (1:2 n.V.) mit dem ebenfalls in Dallas erstandenen Waschbären aus dem Flugzeug stieg, hätten sie in Dallas gedacht: „Oh nein, jetzt geht’s von vorne los“, berichtete Verkaufsleiter Miguel Davila. Die Konsequenz: Beim Besuch der Reporter aus Norwegen wurde der letzte Waschbär verpackt und an einen Fan in Haalands Heimat geschickt.