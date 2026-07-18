"Werden das Spiel gewinnen": Spanien für Kroos Favorit

SID 18.07.2026 • 15:26 Uhr Kroos kennt einige der spanischen Spieler aus seiner Zeit bei Real Madrid.

Weltmeister Toni Kroos sieht Spanien im Finale der Fußball-WM gegen Argentinien in der Favoritenrolle. „Wenn sie das im Finale wieder auf den Platz bringen, dann sind sie auch Favorit und werden das Spiel gewinnen“, sagte Kroos in seinem Podcast „Kroos & Kroos – die WM unter der Lupe“ vor dem WM-Finale am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV).

Wenn eine Mannschaft wie Spanien „ein Spiel von vorne weg spielen kann mit Führung, dann willst du gegen die nicht spielen“, sagte Kroos.

Den größten Unterschied zwischen den beiden Finalisten sieht Kroos‘ Bruder Felix in der Herangehensweise der beiden Mannschaften. „Die einen sehr emotional, mit Tränen in den Augen und Schaum vorm Mund – die Argentinier. Und die Spanier in einer so perfektionistischen Sachlichkeit“, sagte der 35-Jährige.

Dennoch warnte er vor den Weltmeistern aus Südamerika: „Wenn sie ein bisschen Luft dran lassen, dann nimmt Argentinien jeden Spalt, der sich öffnet“. Vor allem bei einer Führung der Südamerikaner könne das Endspiel kippen, pflichtete ihm Toni bei. „Dann haben wir ein Fußballspiel“, und Spanien „eine Nuss zu knacken“, sagte er.