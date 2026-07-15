Haaland-Doppelgängerin wird zum Hit

SID 15.07.2026 • 12:00 Uhr Das russische Model Anastasia Kostromina sieht Fußball-Star Erling Haaland überaus ähnlich. Mit einem Video wird sie zum Hit.

Erling Haaland hat bei der Fußball-WM nicht nur mit seinen Toren für Aufsehen gesorgt. Auch eine Doppelgängerin des norwegischen Stürmers sorgt inzwischen weltweit für Schlagzeilen. Das russische Model Anastasia Kostromina ist mit einem Instagram-Video viral gegangen.

Die Russin veröffentlichte Anfang des Monats ein Video auf Instagram, in dem sie Haaland nicht nur optisch ähnelt, sondern auch dessen markante Mimik und Gestik nachahmt. Der Clip entwickelte sich rasant zum Hit und sammelte bislang 6,4 Millionen Likes.

„Zunächst wusste ich gar nicht, was überhaupt passiert. Es fühlte sich wie ein Traum an“, sagte die 24-Jährige der Nachrichtenagentur AFP. Mit einem derart großen Erfolg habe sie „nie gerechnet“. „Aber ich freue mich natürlich darüber.“

Kostromina mochte Haaland-Vergleich nicht

Freunde und Familie hätten ihr schon seit Jahren gesagt, dass sie dem norwegischen Nationalspieler ähnlich sehe. Anfangs habe sie mit dem Vergleich allerdings gefremdelt. „Ich konnte zunächst ehrlich gesagt gar nicht verstehen, wie ich einem männlichen Fußballspieler ähneln sollte. Aber inzwischen nehme ich es mit Humor und habe überhaupt kein Problem mehr damit.“

Haaland selbst entwickelte sich während der WM auch in den Sozialen Medien zum Publikumsliebling. Der Angreifer von Manchester City erzielte sieben Turniertore, darunter zwei Treffer beim Achtelfinalsieg gegen Brasilien und hat inzwischen 68,8 Millionen Follower auf Social Media. Norwegen schied im Viertelfinale nach einer 1:2-Niederlage gegen England aus.