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WM 2026: Fix! Premierenpreis für Weltmeister

Fix! Premierenpreis für Weltmeister

Der Sieger des WM-Finales am Sonntag erhält erstmals ein Souvenir nach Vorbild der US-Ligen.
Die argentinischen Fans feiern den Finaleinzug bei der WM. Dabei lassen sie – trotz der Finalniederlage 2014 gegen Deutschland – auch Bastian Schweinsteiger mitmachen.
SID
Der Sieger des WM-Finales am Sonntag erhält erstmals ein Souvenir nach Vorbild der US-Ligen.

Zu ihrem Höhepunkt wird die Fußball-WM immer amerikanischer. Beim Finale zwischen Titelverteidiger Argentinien und Europameister Spanien wird nicht nur zum ersten Mal eine Halbzeitshow wie bei einem Super Bowl der Footballer aufgeführt – für die neuen Weltmeister gibt es im Anschluss neben dem WM-Pokal und Goldmedaillen auch markante Championship-Ringe. Wie der Weltverband FIFA vor dem Endspiel am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) mitteilte, wird diese Tradition aus dem US-Sport jetzt auch bei der Fußball-WM eingeführt.

Unmittelbar nach dem Finale erhalten der Kapitän und der Cheftrainer des Weltmeisterteams zunächst provisorische Ringe. Im Anschluss werden alle 30 Ringe für die Siegermannschaft individuell gestaltet, bevor sie zu einem späteren Zeitpunkt offiziell überreicht werden. Wie ein Video zeigt, ziert eine Seite des Rings der WM-Pokal, die andere soll individuell gestaltet werden.

Insgesamt soll es 2026 nummerierte Weltmeisterringe geben: 30 für die tatsächlichen Weltmeister, die anderen für zahlungskräftige Fans weltweit. Jeder Ring ist einzeln nummeriert, maßgefertigt und wird mit einem Echtheitszertifikat ausgeliefert. Die meist protzigen Ringe für die Meister gibt es schon seit langem in den großen nordamerikanischen Sportarten American Football (NFL), Basketball (NBA), Baseball (MLB) und Eishockey (NHL).

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